Volkswagen | la svolta Finisce l’era Muller | arriva Herbert Diess

(Di venerdì 13 aprile 2018) Si chiamail nuovo grande capo del Gruppo, già ad del marchio omonimo: ha 59 anni e sostituisce il sessantaquattrenne Matthias Müller. Quest’ultimo, ex numero uno di Porsche, aveva preso le redini del colosso tedesco subito dopo la deflagrazione del caso dieselgate. Incarico – ereditato da Martin Winterkorn – che ha mantenuto due anni e mezzo, portando VW group fuori dalle secche e dando avvio al processo di elettrificazione della gamma. Un’impresa compiuta, specie se considerata coi bilanci alla mano: nel 2017 VW Group ha venduto 10,7 milioni di veicoli, 13,8 miliardi di profitti operativi (al netto delle spese lo scandalo emissioni) e un risultato netto di 11,6 miliardi (5,4 nell’esercizio precedente). Numeri record. Tuttavia sembra che ora la riorganizzazione delle attività del Gruppo abbisogni di un nuovo leader per far brillare ulteriormente i ...