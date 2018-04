Volkswagen - Il parcheggio autonomo del gruppo parte da Amburgo

quattroruote

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il futuro della mobilità firmatada. La città del nord della Germania è stata infatti scelta per testare alcune delle più recenti innovazioni delle Case raggruppate sotto l'egida di Wolfsburg. Questo poiché la regione è in grado di offrire scenari diversi e infrastrutture moderne dove collaudare le tecnologie prima del lancio su scala globale.Gli shuttle della Moia. Tutto è partito due anni fa con la nascita di Moia, una società deltedesco ideata per rispondere alle esigenze di mobilità del futuro. L'azienda introdurrà adentro la fine di quest'anno il suo primo servizio di shuttle full electric on-demand dopo averlo testato, con 20T6 con motorizzazioni tradizionali, ad Hannover dove i collaudi sono iniziati nell'ottobre del 2017. Gli utenti potranno così sfruttare le navette per ottenere dei passaggi, combinando i propri spostamenti ...