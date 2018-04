Visite guidate in città ' con brio' grazie alla musica

GIOVANI ARTISTI - Il 13 - 14 e 15 aprile Visite guidate gratuite all'interno del cantiere di via Camaleonte : Intrepida: performance ARTISTI che immaginando i futuri possibili dell'ex-Teatro Verdi di Ferrara 12-04-2018 / Giorno per giorno Sono tutte ispirate alla contrapposizione tra ambiente naturale e ...

Salone del Turismo Rurale al Castello di Padernello (BS) : escursioni - trekking con gli asini - bicicletta - yoga - degustazioni e Visite guidate : Ritrovare i ritmi lenti, a contatto con la terra e con la natura. Scoprire i territori meno noti, ma dal grande valore storico, paesaggistico e gastronomico. Il 6 maggio 2018, negli spazi del quattrocentesco Castello di Padernello , nella Bassa Bresciana, si svolge il Salone del Turismo Rurale – Eccellenze e Territori, un insieme di piccole esperienze e piccoli viaggi per vivere e conoscere le peculiarità dell’area di Brescia e Provincia. Si ...

Milano. Monumentale : Visite guidate dedicate a Maciachini : Scoprire i tesori racchiusi all’interno del Cimitero Monumentale di Milano in un weekend di primavera. Oggi e domani tornano le tradizionali

Parma : vacanze alla Violetta - Visite guidate nelle serre del Parco Ducale : La Violetta è il fiore emblema di Parma . Fin dall’800 i suoi boccioli profumati e gentili si legano alla storia della città, oggi Capitale della Cultura 2020 e Città Creativa UNESCO della Gastronomia. La duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone, era ammaliata dalle fragranze delle violette e le inviava alla figlia in segno d’amore, oltre a trasformare le divise di corte, gli stemmi e gli addobbi della sua regale dimora con il colore del fiore. ...

Castello di Padernello (BS) : da aprile 2018 Visite guidate in lingua dei segni italiana : Gli splendori del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, da scoprire con una guida specializzata in lingua dei segni italiana (LIS). La storia, l’arte e la cultura racchiuse nel Castello a cui si accede oltrepassando l’autentico ponte levatoio ancora funzionante, da aprile 2018 sono accessibili a tutti, in particolare alle persone sorde e agli udenti segnanti. L’operatrice culturale museale Silvia Moretti condurrà ...