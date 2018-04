Vino | Rolfi | 2017 da record per export lombardo 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) (AdnKronos) - Dall'Erbamat in Franciacorta, alla Merera in Valcalepio, alla varietà Verdese sulle colline dell'Igt Terre Lariane, solo per fare qualche esempio, sono molte le varietà rilanciate negli ultimi anni. E anche grazie a loro, la Lombardia, già ai primi posti a livello nazionale per varietà