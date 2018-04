Vinitaly 2018 | la guida di GQ alla fiera del mondo del vino

Conto alla rovescia per Vinitaly 2018 : presenti a Verona le aziende del territorio alessandrino : Nel giorno di apertura del Vinitaly , domenica 15 aprile, si svolgerà in Sala Rossini alle 15,30 l'incontro " La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, ...

Vinitaly 2018 : San Benedetto con tutte le sue novità dall’acqua alle bibite gassate : San Benedetto partecipa alla 52a edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati più grande al mondo, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile 2018. Così non solo di vino, ma si parlerà anche di acque dove non può mancare Antica Fonte della Salute Millennium Water, l’acqua dalla purezza straordinaria in esclusiva per l’alta ristorazione, proposta nel nuovo formato da 33 cl in vetro che affiancherà la bottiglia ...