VINCENT LAMBERT La madre scrive a Macron | “non lasci che ammazzino mio figlio”

ilsussidiario

: RT @AleteiaIT: «Presidente Macron, non lasci ammazzare mio figlio!» – La straziante lettera della madre di Vincent Lambert - Frodo6Luca : RT @AleteiaIT: «Presidente Macron, non lasci ammazzare mio figlio!» – La straziante lettera della madre di Vincent Lambert - DaynaColored : RT @AleteiaIT: «Presidente Macron, non lasci ammazzare mio figlio!» – La straziante lettera della madre di Vincent Lambert - SimoDeBlasi : RT @ProVita_Tweet: Secondo indiscrezioni, Alfie verrà ucciso domani. Anche in Francia, tuttavia, la situazione è sempre più allarmante: i… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) In Francia si sta cercando di uccidere un malato che non è tenuto in vita da nessun macchinario, solo per far passare come lecita la volontà di eutanasia, l'appello della(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:47:00 GMT)