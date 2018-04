Vietata la trasferta a Tricase | beffa per i tifosi del Brindisi Match in diretta tv

Pro Vercelli - Avellino : trasferta Vietata ai tifosi ospiti : Il Casms , Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato la trasferta a Vercelli dei tifosi biancoverdi residenti nella Regione Campania. Il provvedimento arriva dopo ...

Lazio - trasferta Vietata con il Sassuolo : i tifosi incitano la squadra alla stazione Termini : ROMA La stazione Termini si è colorata di biancoceleste oggi pomeriggio. Fuori all'ingresso di Via Marsala centinaia di tifosi della Lazio hanno atteso l'arrivo della squadra in partenza per Reggio ...