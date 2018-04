oasport

: VIDEO Nuoto, Campionati Italiani 2018: il film della quarta giornata. Rivolta: “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera:… - SwimmerShopit : VIDEO Nuoto, Campionati Italiani 2018: il film della quarta giornata. Rivolta: “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera:… - GiorgioScalaDBM : #salutaDBM Un'entusiasta Elena Di Liddo, qualificata per @Glasgow2018, vi invita a seguire ancora gli #assoluti2018… - OA_Sport : #Nuoto Le parole dei protagonisti agli Assoluti: il FILM di questa quarta giornata -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonistiprimadegli Assoluti di Riccione: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostrodel day-4. MATTEOSoddisfatto del titolo tricolore un po’ meno del tempo di 51″89. Tuttavia, il lombardo ha sottolineato come la preparazione sia finalizzata all’evento clou di agosto, ovvero gli Europei. E allora… MARGHERITA PANZIERA Soddisfatta del suo secondo posto alle spalle di Federica Pellegrini (1’00″03), Margherita Panziera guarda il lato positivosua prestazione nella finale dei 100 dorso, anche se un filo di rammarico c’è. LA GAG DI FEDERICA PELLEGRINI E MARGHERITA PANZIERA MATTEO RESTIVO Quando vede questa vasca si “illumina d’immenso”. 1’56″93 per l’atletaFlorentiache, grazie ad ...