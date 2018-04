repubblica

: Vicenza, muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge finché la casa va all'asta - Enric0Chessa : Vicenza, muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge finché la casa va all'asta - aderenzis1 : Vicenza, muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge finché la casa va all'asta - AldoMorosini : Quando si è in difficoltà tutti ti abbandonano poveri noi ?Vicenza, muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge fin… -

(Di venerdì 13 aprile 2018)- Unava all'con un cadavere in salotto. Non è la trama di un film grottesco, ma lo strano caso successo a Valli del Pasubio, in provincia di. A trovare il corpo del ...