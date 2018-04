Viaggi nell' antica Roma in compagnia di Piero Angela

Viaggi nell'Antica Roma 2018 : tornano gli spettacoli di Piero Angela e Paco Lanciano : Il 21 aprile torna a vivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con "Viaggi nell'Antica Roma" , gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone . I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni sera fino all'11 novembre 2018, sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla ...

«L'alienista» è un Viaggio tra psicologia e thriller nella New York di fine Ottocento : Una giovane donna che non solo deve riuscire a farsi largo in un mondo popolato da uomini come quello della Centrale di Polizia in cui lavora come segretaria, ma anche nel gruppo d'indagine ...

Venezia : lunedì il 'Viaggio nella Costituzione' : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - A settanta anni dalla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende rinnovare e sottolineare l’amore e il rispetto per la nostra Carta costituente. Il progetto "Il Viaggio della Costituzione" porta la Carta Costi

Venezia : lunedì il ‘Viaggio nella Costituzione’ : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – A settanta anni dalla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende rinnovare e sottolineare l’amore e il rispetto per la nostra Carta costituente. Il progetto “Il Viaggio della Costituzione” porta la Carta Costituzionale fisicamente e idealmente ancora più vicina a tutti gli Italiani, attraverso un viaggio in dodici città, creando uno ...

Il gusto dell’arte - a Milano 50 opere celebri diventano un Viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...

Archivi digitali - Viaggio nell’inferno della dematerializzazione della burocrazia : Nella matrice programmatica della Pubblica amministrazione – dall’università all’ufficio del catasto – una densa colonna è da tempo dedicata alla “semplificazione ed efficacia dei servizi”. E in questa colonna trovano spazio lo sviluppo e il consolidamento delle procedure di dematerializzazione. La parola magica indica la smaterializzazione delle procedure, abbandonando sia la carta, sia il rapporto dialettico ...

Viaggio nella Roma dei miei cari fantasmi. E se anche l’abbacchio fosse un’allucinazione? : Lo scandalo di una tristezza infinita mi perseguita in questa Roma che si sta prosciugando di vita. Il tempo passa e travolge tutto, mi costringe a vivere con i fantasmi. Mia nonna è morta, mio zio Roberto è morto, il mio amico Nicolino Pompa è morto. Silvano Agosti è vivo ma è mortale, anche lui. Ieri sono stato a trovarlo nel suo cinema, appena ho varcato la soglia dell’Azzurro Scipioni c’era una bambina che stava giocando, dove ...

Viaggi & Turismo : sci - musica - emozioni in volo e tanto altro in bassa Valtellina e nelle sue valli : Mentre si festeggia la notizia dell’arrivo del Giro Rosa 2018 in valle, con la tappa che da Sovico salirà a Gerola Alta, il territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno si appresta a vivere un weekend nel quale, oltre al richiamo della natura che solo la montagna valtellinese sa offrire, i turisti troveranno attrazioni in grado di stuzzicarne l’interesse. Ma prima merita un approfondimento la tappa del 12 ...

Viaggi & Turismo : Roma Fiumicino per la prima volta nella top ten dei migliori aeroporti al mondo : L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine “migliori aeroporti del mondo”, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 Viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i ...

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

Totti sulle Ramblas - Viaggio nella Barcellona 'alla romana' : Per citare il Kipling tanto caro a Eusebio Di Francesco c'è una sottile linea , giallo, rossa di eroi che passa tra la "giungla" delle Ramblas e Plaza del Rey: una retta spazio-temporale che lega ...

Il lancio è perfetto - ora 3 tonnellate di rifornimenti in Viaggio verso l'ISS : Lunedì 2 aprile alle ore 16.30 di Cape Canaverale, SpaceX ha superato con successo la sua quattordicesima missione di rifornimento alla Stazione spaziale internazionale. Il razzo Falcon 9 si è ...

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]