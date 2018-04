Via i nomi dei colonialisti dalla toponomastica di Berlino

Astronomia - il motore gioViano : la sonda Juno “cattura” le forze all’opera nel pianeta gassoso [VIDEO] : Un filmato a infrarossi 3-D che ritrae non solo densi cicloni e anticicloni permeanti le regioni polari di Giove, ma anche il primo modello dettagliato del motore che anima il campo magnetico del pianeta. E’ stato rilasciato l’11 aprile dal team di scienziati di Juno, missione NASA in orbita intorno al pianeta gassoso, durante la “European Geosciences Union General Assembly”. Le immagini – spiega l’Agenzia Spaziale ...

Novità in vista per il mercato ambulante : al Via l'iter per modificarne la fisionomia : Novità in vista per lo storico mercato ambulante di Cesena. A poco più di un anno dall'inizio dei lavori del tavolo permanente per la riqualificazione del mercato, l'amministrazione ha iniziato l'iter ...

Grande Fratello - al Via il 17 aprile l’edizione condotta da Barbara D’Urso : primi nomi dei concorrenti ed ecco chi saranno gli opinionisti : “Ragaaazziiii”, “Una busta brutta brutta brutta”, “Apriamo il televoto”. Sono tre frasi cult che resero grandi le edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara d’Urso, che ancora oggi detiene il record di ascolti: una sua edizione, quella del 2004, riuscì a battere addirittura una puntata del Festival di Sanremo con otto milioni di telespettatori. Oggi quei risultati saranno irraggiungibili, ma il clima potrebbe tornare quello delle ...

Milan : due bocciati da Gattuso Via a giugno - in arrivo altri italiani? I nomi Video : Il #Milan, con il pareggio con il Sassuolo, ha detto addio al sogno di agguantare un posto nella Champions League. Un'eventualita' che era da mesi abbastanza concreta e non può suonare come un insuccesso per Gattuso. Il fatto stesso che, grazie all'avvento del tecnico calabrese, la squadra rossonera sia arrivata a cullare l'ipotesi di duellare fino alla fine per arrivare al quarto posto rappresenta un grande merito di un trainer che ha saputo ...

Il gusto dell’arte - a Milano 50 opere celebri diventano un Viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia, missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...

Vialetto da giardino economico : Vialetto da giardino, da non trascurare mentre siamo troppo impegnati a scegliere e seminare fiori e piante. Apparentemente sembra un elemento secondario questo, ma non lo è perché impatta notevolmente sul risultato finale. Basta pensare che il Vialetto da giardino è poi quello che in concreto non si può fare a meno di guardare visto che in qualche modo lo si deve percorrere almeno parzialmente. (altro…) The post Vialetto da giardino ...

Astronomia : un enorme sciame di buchi neri potrebbe circondare il cuore della Via Lattea : Uno sciame di migliaia di buchi neri potrebbe circondare il gigantesco buco nero al centro della Via Lattea, secondo un nuovo studio. Ai centri della maggior parte, se non di tutte, le galassie ci sono buchi neri super-massicci che hanno masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del sole. Per esempio, al centro della nostra galassia si trova Sagittarius A*, con una massa 4,5 milioni di volte quella del sole. Secondo gli scienziati, i ...

Astronomia : la Via Lattea si espande al ritmo di 500 metri al secondo : Nuovi dati presentati alla Settimana Europea dell’Astronomia e della Scienza Spaziale dai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, coordinati da Cristina Martinez-Lombilla, hanno rivelato che la Via Lattea si sta espandendo al ritmo di 500 metri al secondo: entro quattro miliardi di anni potrebbe quindi in rotta di collisione con la vicina galassia Andromeda. I ricercatori hanno studiato galassie simili, come NGC 4565 ...

Matteo Salvini : "Se sarò al governo Via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...

Alla scoperta di Parma e del suo territorio : un Viaggio narrato fra i luoghi dell’eccellenza enogastronomica : Indimenticabili tour su 2 ruote Alla scoperta delle storie e dei sapori della terra del food: Parma, città creativa per la Gastronomia UNESCO. Ad accompagnare i turisti nel regno dell’enogastronomia parmigiana e del suo territorio è Bike Food Stories che organizza giri in bici di mezza giornata o di una giornata intera all’insegna del turismo slow e di qualità. INC Hotels Group propone tariffe speciali per i cicloturisti nelle proprie strutture ...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “Viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...