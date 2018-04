“Via anche le mutande” Francesca Cipriani infiamma l’Isola dei Famosi | la scatenata

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 aprile 2018) L’Isola deiè ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell’edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell’Honduras, divisi tra la voglia di tornare a casa e la nostalgia per l’avventura che volge ormai irrimediabilmente al termine. Come approfittare di questi scampoli di notorietà? Beh, a quanto pare i superstiti hanno trovato il modo migliore per ingannare il tempo. Al giorno 80, infatti, il gruppo ha sciolto ogni tensione, lasciando finalmente alle spalle incomprensioni e attriti per godersi un po’ di relax. Amaurys Perez si è così spogliato dell’armatura di guerriero e ...