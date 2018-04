Veto su Berlusconi | rivolta dei grillini contro Luigi Di Maio | ' Hai fallito'

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che Veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

Governo - resta il Veto su Berlusconi. Di Maio : 'Sì alla Lega - no a Forza Italia' : Un Martina con guizzo finale, un Berlusconi che si riprende con prepotenza la scena e un Di Maio uguale a se stesso. Il secondo round delle consultazioni non ha portato certo la svolta, ma ha visto ...

Consultazioni - perché il Veto di Di Maio su Berlusconi è giusto (e c’entra la Coca-cola) : di Fabio Grasso Come al solito c’è un dibattito fiume, sui media, riguardante il veto imposto da Luigi Di Maio su Silvio Berlusconi, come condizione irrinunciabile per la formazione del governo. Come al solito, esperti, giornalisti, politici, opinionisti, annegano in un fiume di parole, tendenzioso e di comodo. Nessuno è riuscito a spiegare perché il veto in questione possa essere considerato giusto o sbagliato. Questi sono i motivi per ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al Veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Di Maio - Veto su Berlusconi. Il Cav : chi si crede di essere? : ... l'affondo di Di Maio - che forse torna a regalare un po' di centralità se non politica almeno mediatica ai pentastellati - non aiuta certo la composizione del complicatissimo mosaico. La proposta ...

Di Maio apre le danze - ma il Veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio - Veto su Berlusconi. “La Lega si alleerà con noi” : Prima dell’assemblea congiunta dei gruppi, Luigi Di Maio riunisce collaboratori e i parlamentari più fedeli: «Fidatevi - spiega - Salvini verrà con noi alla fine. Bisogna solo aspettare». Poco prima, il leader del M5S, seduto nel salotto tv di Di Martedì, su La7, aveva svelato il suo piano. Esattamente quel doppio forno che, in più occasioni, era s...

Gelmini 'Con il Veto su Berlusconi Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale' : 'Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono ...

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è Veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

