Vermi nella marmellata in due scuole di Milano

Alle 15 : 30 giochiamo a Warhammer Vermintide 2 nella rubrica Road to Review : Si rinnova anche quest'oggi l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica "Road to Review".Il protagonista della diretta sarà, questa volta, Warhammer Vermintide 2. Per chi non lo sapesse, si tratta di un feroce gioco in prima persona con massacri corpo a corpo cruenti e dall'ambientazione apocalittica devastata dalla guerra di Warhammer Fantasy Battle.A partire dAlle 15:30 potrete seguire la diretta in compagnia ...