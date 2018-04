Ventura | ' Non vedo l' ora di poter parlare'

'L'Europa non si faccia trascinare nell'avVentura siriana' : Intervista Huffpost all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci: 'Situazione molto preoccupante in Siria, anche perché non vedo alcuna prospettiva di soluzione politica'

"L'Europa non si faccia trascinare nell'avVentura siriana" : "Personalmente, ritengo che sarebbe un grave errore per l'Europa lasciarsi coinvolgere in un'azione militare contro il regime di Bashar al-Assad. L'Europa dovrebbe, semmai, preoccuparsi di rientrare nei giochi, dai quali è stata finora esclusa, per la definizione, in termini politico-diplomatici, della guerra civile in Siria, entrata ormai nel suo ottavo anno". A sostenerlo è Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari ...

Simona Ventura Non avrei mai fatto Grande Fratello : Simona Ventura è uno dei giudici di “Amici 17”. Maria De Filippi l’ha voluta per il serale inserendola all’interno della commissione esterna insieme e Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Marco Bocci. La De Filippi ha avuto per Simona solo parole di elogio durante la conferenza stampa: “E’ una professionista, una persona che stimo molto ed è giusto che stia in tv”. Proprio a proposito ...

Simona Ventura a Blogo : "Amici non è un riscatto contro nessuno" (Video) : In occasione della conferenza stampa di presentazione di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire da stasera, sabato 7 aprile 2018, noi di TvBlog abbiamo chiesto a Simona Ventura se la sua partecipazione ad Amici rappresenta un riscatto contro qualcuno in particolare.Queste sono state le sue dichiarazioni:prosegui la letturaSimona Ventura a Blogo: "Amici non è un riscatto contro nessuno" ...

Simona Ventura Non avrei mai fatto Grande Fratello : Simona Ventura è uno dei giudici di “Amici 17”. Maria De Filippi l’ha voluta per il serale inserendola all’interno della commissione esterna insieme e Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Marco Bocci. La De Filippi ha avuto per Simona solo parole di elogio durante la conferenza stampa: “E’ una professionista, una persona che stimo molto ed è giusto che stia in tv”. Proprio a proposito ...

De Filippi VS Carlucci - Simona Ventura ammette : "Non c'è proprio intesa" : E' una palla che si rimbalzano a vicenda ormai da anni, assicurando che la rivalità non sanno nemmeno dove sta di casa...

Simona Ventura : “Mi hanno messo i bastoni tra le ruote per non farmi lavorare - ma ora sono qui” : “C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare, non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui, pronta a ripartire a testa bassa”. E’ una Simona Ventura che ha voglia di sfogarsi, quella che si racconta a Oggi alla vigilia del suo debutto ad Amici, talent di Canale5 nel quale SuperSimo sarà membro ...

Ventura : "Eccomi - son tornata e non più in canali di nicchia" : Di certo lei è una delle grandi novità di questa edizione: Simona Ventura nella commissione esterna di Amici. 'Penso che il 90 per cento delle mie colleghe, anzi forse il 99 per cento, non avrebbe ...

Amici17 - Simona Ventura : Non avrei mai fatto il Grande Fratello. Gli ultimi anni in Rai sono stati difficili Video : di Ida Di Grazia Simona Ventura è uno degli assi nella manica di Amici, Maria De Filippi l'ha fortemente voluta per il serale inserendola all'interno della commissione esterna. La De filippi ha avutto ...

“Deve rassegnarsi”. Isola - la verità sulla Marcuzzi. La tredicesima edizione del reality sta mettendo a dura prova la conduttrice che ormai non ce la fa più. Ha tutti gli occhi puntati addosso e Simona Ventura - spesso chiamata in causa - ha deciso di intervenire : La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e il reality non era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e la ...

Bologna - ztl e parcheggi impossibili. Ma non solo! La mia (dis)avVentura alla Fiera del libro per ragazzi : Bologna la rossa (per i mattoni), la dotta (per la più antica università), la grassa (per la cucina) e ora potremmo aggiungere la stronza. Sia chiaro, il capoluogo dell’Emilia Romagna resta uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese ma i suoi amministratori ce l’hanno messa tutta a renderla una città per nulla accogliente ai turisti o a chi la frequenta per necessità. Andare a Bologna, magari per lavoro o magari per visitare la 55° ...

Volley femminile - Modena non si iscrive alla prossima Serie A1 : “La nostra avVentura si conclude qui”. Ultimo decennio di trionfi : La Liu Jo Nordmeccanica Modena non si iscriverà alla prossima Serie A1 di Volley femminile. L’avventura del club emiliano nella grande pallavolo italiana si conclude dopo un decennio di grandi risultati: il doppio scudetto nel 2013-2014 (quando si giocava con il nome di Piacenza) e la Supercoppa Italiana 2015 sono i maggiori traguardi, per due volte è arrivata anche la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League. ...

Calcio - parla Ciro Immobile : “Svezia macchia sulla nostra carriera. Non ho più sentito Giampiero Ventura” : Riparte un nuovo ciclo per la nazionale italiana di Calcio: venerdì, con l’amichevole con l’Argentina, gli azzurri torneranno a disputare un match ufficiale dopo la disastrosa partita di San Siro con la Svezia, che ha decretato l’ufficiale eliminazione dai Mondiali di Russia 2018. Quell’incontro dei Play-off però resta ancora nella testa degli azzurri, come detto a Ciro Immobile, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport ...

Simona Ventura : "Isola dei Famosi? Un programma che non faccio più" : I fan di Simona Ventura sperano che la loro beniamina possa tornare presto sul piccolo schermo con un nuovo prestigioso impegno televisivo. Dopo le due edizioni di "Selfie - Le cose cambiano" su Canale 5, il nome della popolare conduttrice è stato associato a diverse produzioni senza, però, trovare, poi, un riscontro concreto. Si era parlato di Surviving Africa su Italia 1, o ancora di un'ipotetica edizione vip di "Temptation Island" su ...