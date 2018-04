Ventura | ' Insigne e la Svezia? Dirò la verità quando potrò'

Ventura - chi si rivede : "Insigne la Svezia - ci sono molte cose. Presto le dirò" : L'ex ct: "Adesso non posso, un giorno spiegherò cosa c'è stato dietro questa terribile esperienza"

Italia-Svezia - Ventura lancia la bomba su Insigne : “presto potrò dire tutta la verità…” : Italia-Svezia, Ventura esce allo scoperto e lascia intendere situazione ‘pericolose’ che hanno portato all’eliminazione, in particolar modo pronte rivelazioni su Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se tornassi indietro farei giocare Insigne contro la Svezia? Non vedo l’ora di poter parlare: appena potrò dirò tutta la verità. Sicuramente ci sono grandi responsabilità, ma ci sono anche cose che non si ...

