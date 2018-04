Vento - caldo e sabbia sahariana : le previsioni per il weekend : Vento , caldo e sabbia sahariana : le previsioni per il weekend Dopo le piogge dell'ultima settimana, secondo gli esperti è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche per la giornata di sabato 14 aprile. Già dal giorno successivo dovrebbe però tornare il maltempo su parte della Penisola. IL ...

Meteo - le previsioni per il weekend : sabato caldo e " Vento del deserto" : sabato più sole e netto rialzo termico, ma venti in rinforzo e trasporto di sabbia dal deserto. Domenica invece si avvicina il vortice dal Nord Africa con qualche rovescio o temporale: ecco tutte le...

Caldo e Vento a Palermo : donna ferita da lamiera : Giornata di Caldo e forte vento a Palermo: la polizia riferisce che le forti raffiche hanno provocato anche il cedimento di un pannello in alluminio alla stazione Vespri della metropolitana, in via Parlavecchio. Una donna, che stava facendo il biglietto in attesa del treno, è stata colpita ed ha riportato lievi ferite: è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'articolo Caldo e vento a Palermo: donna ferita da ...