Venerdi 13 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 13 aprile 2018. Su Italia 1 «Sei su Scherzi a Parte» con Francesco Pannofino : Francesco Pannofino Rai1, ore 21.25: La Corrida – Nuova Edizione La Corrida torna a casa. Sulla Rai. A 50 anni esatti dal debutto in radio di quello che si può definire come il primo vero e proprio talent people dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, la storica trasmissione ideata da Corrado e da Riccardo Mantoni sarà in onda per sei puntate su Rai1. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con ...

” La Corrida” arriva su Raiuno. La prima puntata di venerdì 13 aprile 2018. Con Carlo Conti. : La Corrida torna in televisione. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, torna dopo alcuni anni di pausa e soprattutto passa in Rai. Capostipiste dei sabati di Canale5 negli anni ’80 e ’90 con Corrado e nei 2000 con Gerry Scotti e infine nel 2011 […] L'articolo ” La Corrida” arriva su Raiuno. La prima puntata di venerdì 13 aprile 2018. Con Carlo Conti. sembra essere il ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 13 aprile 2018: La rabbia di Anita (Ludovica Bizzaglia) nei confronti di Vittorio (Amato D’Auria) si trasforma in un momento di forte vicinanza, ma la ragazza continua a covare un profondo malessere… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) tentano di gestire il panico per la grave esposizione economica dei Cantieri. Intanto Alberto Palladini (Maurizio ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : Sta per iniziare una nuova settimana di Un Posto al sole, la soap made in Italy, la cui location è tra le bellezze italiane. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 parlano di Anita che, in seguito al suo malore, potrebbe arrivare ad una conclusione affrettata. Che succederebbe in questo caso a Vittorio ed a coloro che le vogliono bene o le stanno intorno? anticipazioni Un Posto al sole: una ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018 : anticipazioni puntata 437 di Una VITA di venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018: Mauro è arrabbiatissimo con Sara e le chiede di raccontarle tutta la verità, ma lei continua a mentire e così viene cacciata. Teresa è giù di morale e Cayetana le propone un viaggio al mare. Elvira rivela a suo padre Arturo di aver chiuso il fidanzamento con Liberto, ma il colonnello intima alla figlia di tornare insieme al giovane (altrimenti dovrà entrare in ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere (venerdì 13 aprile). Programma - orari e tv. Il palinsesto con dirette e differite : Terza prova del Mondiale di F1. Si corre a Shanghai, dove va in scena il GP di Cina. È caccia alla Ferrari e a Sebastian Vettel, ancora vincitori in Bahrein. La Rossa fa sul serio quest’anno ma la pista cinese è tradizionalmente favorevole alla Mercedes e a Lewis Hamilton, costretti ad inseguire e quasi con le spalle al muro, per non perdere troppo terreno dal rivale diretto. Senza sottovalutare la Red Bull, chiamata a riscattare un inizio ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 13 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 13 aprile appeared first on Il Post.

Il Segreto torna in prima serata - Camila rivela di essere incinta : anticipazioni puntata di venerdì 13 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 13 aprile alle 21.25 su Canale 5. Un ritorno in prima serata per la soap spagnola che però cambia giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 13 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie ...

Giallo Fiori - venerdì 13 aprile il funerale del 33enne : SONCINO - Saranno celebrati venerdì pomeriggio, 13 aprile, a Soncino i funerali di Alessandro Fiori , il manager 33enne partito il 12 marzo per Istanbul e trovato morto lo scorso 28 marzo. Lo ha reso ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Dopo aver parlato con Emilia e successivamente al rimprovero di Camila, Beatriz ha paura di una dura punizione da parte di Hernando per via del “gossip” sulla sua amicizia con Aquilino Benegas. In realtà Hernando è troppo occupato a pensare ai suoi problemi economici… Matias e Marcela si vogliono sempre più bene e questo nuovo affiatamento riempie di ...

La Corrida - la nuova edizione su Rai1 da venerdì 13 aprile 2018 : il cast : La Corrida debutta su Rai1: la prima puntata in onda il 13 aprile 2018 In RAI torna ufficialmente La Corrida. C’è, infatti, attesa per la prima puntata della nuova edizione, in onda venerdì 13 aprile 2018 in prima serata su RaiUno. Le puntate realizzate saranno sei in tutto e verranno trasmesse in diretta tv dallo […] L'articolo La Corrida, la nuova edizione su Rai1 da venerdì 13 aprile 2018: il cast proviene da Gossip e Tv.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Eric (John McCook) alla fine si riappacifica con la moglie Quinn (Rena Sofer) e decide di tornare a casa… Sheila (Kimberlin Brown) è sicura che Eric divorzierà da Quinn e che lei tornerà nella vita del suo ex. Charlie (Dick Christie) tenta come può di fare accettare alla Carter la realtà dei fatti, ma è tutto inutile… Ancora una volta Wyatt (Darin Brooks) ...

La Corrida su Rai 1 da venerdì 13 aprile. Al fianco di Carlo Conti l’ex ‘professoressa’ Ludovica Caramis : La Corrida E’ una delle ‘novità’ più attese della stagione e Rai 1 se la gioca senza alcun tipo di scaramanzia. Sarà la serata di venerdì 13 aprile a battezzare la nuova edizione de La Corrida, storico show di Canale 5 ideato da Corrado (e dal fratello Riccardo). In questo revival del 2018, prodotto da Magnolia, sarà Carlo Conti ad assecondare la ‘follia’ dei nuovi dilettanti allo sbaraglio. Nelle intenzioni del ...

Consultazioni - Mattarella ha deciso<br>I nuovi incontri giovedì 12 e venerdì 13 aprile : Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora temporeggiano e il Pd insiste nel restare all'opposizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stabilito la data delle prossime Consultazioni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Questa volta l'ordine sarà invertito, nel senso che prima ascolterà le forze politiche e poi le cariche istituzionali, mentre la settimana scorsa ha incontrato prima i Presidenti di Senato e Camera, Maria ...