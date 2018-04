Venditti | un concerto evento all' Arena di Verona per festeggiare i 40 anni di ' Sotto il

Concerto evento di Antonello Venditti all’Arena di Verona per i 40 anni di Sotto il Segno dei Pesci : biglietti in prevendita : Una serata evento di Antonello Venditti all'Arena di Verona celebrerà il prossimo autunno il quarantennale di uno dei suoi album più celebri, Sotto il Segno dei Pesci. Il cantautore romano sarà in scena nell'anfiteatro scaligero il 23 settembre con un Concerto esclusivo dedicato al progetto discografico che più ha segnato la sua ormai ultracinquantennale carriera. Uscito nel 1978, un anno cupo e terribile per la storia italiana che ha ...