Vandals disponibile su Steam | iOS e Android

(Di venerdì 13 aprile 2018) ARTE è lieta di confermare l’uscita del puzzle game a turniper iOS,(PC, Mac) al prezzo di 4,49 €. Ini giocatori esplorano la street art di cinque città diverse, creano i propri graffiti e scansano le autorità. Scopri l’evoluzione della street art con i lavori di Keith Haring e Blek Le Rat. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.debutta su, iOS eThéo Le Du Fuentes anche conosciuto come Cosmografik, designer di interattività afferma:è nato nel momento in cui ho iniziato a fare street art con il mio collettivo RaspouTeam tempo fa. Da questa avventura è nato in me il desiderio di trasporre in un videogioco lo stress che vive ...