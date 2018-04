Valverde | ' Con la Roma giornata storta Non ho tradito lo stile del Barcellona'

Amstel Gold Race 2018 - i favoriti : scontro tra titani. Kwiatkowski e Gilbert per ripetere il 2017 - Sagan e Valverde per firmare la prima : Il sud dell’Olanda, domenica, ospiterà l’edizione numero 53 dell’Amstel Gold Race, corsa che aprirà il trittico delle Ardenne. Una serie di corse che si sviluppa su percorsi collinari e che troverà nella Liegi-Bastogne-Liegi il suo sfogo naturale. La Classica della birra presenta un percorso molto particolare cambiato l’anno scorso: un finale facile, che potrebbe costringere i corridori ad attaccare già da più lontano. ...

Champions - Valverde : “Roma non ci ha consentito di giocare - io responsabile” : “Non rimprovero la mia squadra, è il calcio”. Prova a prenderla con filosofia Ernesto Valverde, eliminato dalla Roma nei quarti di Champions League dopo aver vinto al Camp Nou per 4-1. Il tecnico blaugrana rende poi merito all’avversario per il 3-0 subito all’Olimpico: “La Roma, in particolare all’inizio, ci ha respinto e pressato, ci ha costretti a lanciare la palla lunga senza consentirci di giocare. Non ...

Valverde a Roma con miglior Barca : Sport.es scrive che, da ambienti blaugrana, trapela una certa sorpresa per come la Roma ha affrontato la partita del Camp Nou e per i problemi che ha creato, facile dunque prevedere un ritorno ...

Barcellona-Roma - quando Di Francesco eliminò Valverde conquistando Monchi : È chiaro che Iniesta, Messi e Suarez hanno pochi rivali al mondo ma anche 18 mesi fa, per una banda di debuttanti, i vari Muniain, Iñaki Williams e Aduriz sembravano una montagna impossibile ...

Valverde : 'Le condizioni di Messi? Sono tranquillo' : ROMA - ' Sono calmo, perché Leo sta molto bene, ma non sappiamo ancora granché, almeno fino a quando non lo vedrò domani' . Così Ernesto Valverde , sulle condizioni dell'argentino che ha dovuto ...

Giro di Catalogna 2018 : Alejandro Valverde conquista la corsa. Ultima tappa a Simon Yates - che vince in solitaria a Barcellona : Alejandro Valverde conquista la 98ma edizione del Giro di Catalogna, mettendo così il suo terzo sigillo nella corsa iberica dopo quelli dello scorso anno e del 2009. L’Embatido ha gestito alla perfezione la tappa finale, riuscendo a mantenere il vantaggio in classifica generale. Sul traguardo di Barcellona esulta invece il britannico Simon Yates, che con una grande azione nel finale riesce ad anticipare il gruppo e conquistare la vittoria in ...

Champions - le quote di Barcellona-Roma : Di Francesco a 10 contro Valverde : Incrocio Italia contro Spagna ai quarti di finale d i Champions League. L'urna di Nyon è stata impietosa con la Roma , ai giallorossi è capitato il Barcellona , una delle squadre più forti del mondo. Sisal Matchpoint ha aperto le quote delle gare di andata e i bookmaker non sono ottimisti: ampiamente avanti i catalani, a quota 1.30, l'impresa romanista al Camp Nou vale addirittura 10 volte ...

Barcellona - Valverde : 'Conte non mi innervosisce' : Barcellona - ' La veemenza di Conte? Non mi rende nervoso. Guardo la mia squadra, non lui '. Lo ha detto il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde parlando del suo collega alla vigilia del match ...

Incredibile a Barcellona : Messi in “rottura” con Valverde - i cinesi di Milano alla finestra : Messi, ROTTURA Barcellona- Ci risiamo. Tornano con insistenza le voci possibile rottura a fine stagione fra Lionel Messi ed il Barcellona. Il motivo? Una mega lite con l’allenatore Valverde: i due da tempo si sopportano poco per questioni tattiche e caratteriali, seppur a novembre, il 5 volte pallone d’oro aveva rinnovato a fior di milioni di euro (ben 122 milioni per 4 anni). Di sicuro l’addio di Neymar, passato in estate al ...

Barcellona - Valverde : 'Con l'Atletico non è una finale' : Barcellona - 'Quelli di domani sono punti importanti ma guai a considerarla una finale' : il tecnico del Barcellona , Ernesto Valverde , cerca di stemperare la tensione della vigilia del big match di ...

Valverde - con Atletico non è una finale : ANSA, - ROMA, 3 MAR - "Quelli di domani sono punti importanti ma guai a considerarla una finale": il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, cerca di stemperare la tensione della vigilia del big ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Alejandro Valverde trionfa sulla salita di Jebel Hafeet e conquista la generale : Alejandro Valverde conquista la quarta edizione dell’Abu Dhabi Tour. Il corridore murciano si è imposto nella tappa regina sull’arrivo in salita a Jebel Hafeet, battendo in uno sprint a due il colombiano Miguel Angel Lopez e diventando così leader della classifica generale. La fuga di giornata è formata da nove corridori: Rudy Barbier (AG2R La Mondiale), Michael Bresciani (Bardiani – CSF), Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida), Nikolay Trusov ...

Valverde "Conte tra i migliori al mondo" : ANSA, - ROMA, 19 FEB - "Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo, ha un curriculum fantastico. Le sue squadre sono tatticamente perfette, sanno sempre cosa fare in ogni momento, sarà una vera sfida". Comincia con i complimenti al suo collega-avversario di ...

Barcellona - Valverde : "Conte è uno dei migliori tecnici al mondo. Un onore affrontarlo" : ... alla vigilia di Chelsea-Barcellona le parole più importanti pronunciate da Ernesto Valverde, tecnico dei Blaugrana, riguardano l'allenatore italiano: "È uno dei migliori manager del mondo. Ha vinto ...