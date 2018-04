Usa | Trump concede la grazia ad ex braccio destro Cheney

Usa : fiducia consumatori in calo ad aprile - pesa politica Trump sui dazi : Milano, 13 par. (AdnKronos) – La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è in deciso calo, ad aprile, rispetto al mese precedente. L’indice dell’università del Michigan scende a 97,8 punti dopo i 100,6 punti di marzo. Le attese degli analisti stimavano una crescita a 101,4 punti, in linee con l’andamento dei mesi precedenti, che ha subito quindi una drastica battuta d’arresto. “Ad ogni modo – scrivono ...

Salvini - alleati Usa - ma Trump problema : ANSA, - ROMA, 13 APR - "Condivido le scelte di Gentiloni. Mi permetto di dire che le sanzioni contro la Russia sono un'idiozia. Un presidente degli Stati Uniti che twitta sorridendo sul fatto che ...

Siria - Salvini sta con Putin : 'Alleati con Usa - ma Trump è un problema' : Matteo Salvini condivide la cautela di Gentiloni sulla Siria, ma dissente sulle sanzioni conto la Russia e definisce un problema il tweet sui missili intelligenti del presidente Usa Trump. Questo, in ...

Corbyn accUsa May - aspettate ordini Trump : ANSA, - LONDRA, 13 APR - Affondo di Jeremy Corbyn sulla Siria contro il governo conservatore della premier Theresa May, accusata dal leader dell'opposizione laburista di "attendere istruzioni da ...

SIRIA - ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa - “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia : SIRIA, l'ATTESA di TRUMP prima di ATTACCARE ASSAD: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Contro Amazon un ordine esecutivo di Donald Trump : "Verificare le finanze del servizio postale Usa" : Il presidente decide la costituzione di una task force perche' faccia una valutazione esatta dello stato delle finanze del servizio postale. Valutazione alla quale potrebbe seguire una revisione dell'accordo proprio con il colosso del commercio online, allo scopo di far pagare alla creatura di Jeff Bezos piu' tasse

Siria - Trump frena su raid. Macron : 'Assad ha Usato gas - ho le prove' : ... mentre domani il segretario generale Jens Stoltenberg incontrerà l'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini. A Bruxelles, poi, la Commissione europea non ha ...

Guerra dazi Usa-Cina : le restrizioni del Governo Trump : Solo nel 2017 le importazioni cinesi degli States sono aumentate del 9%: un brusco arresto in tal senso avrebbe un contraccolpo decisamente dannoso per l'economia di Pechino, in un momento tra l'...

Macron : «Siria ha Usato armi chimiche - abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Trump e le bombe «smart» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

