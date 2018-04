Usa | ' L' attacco chimico in Siria è di Assad | abbiamo le prove'

Usa : abbiamo prove attacco gas di Assad : 22.34 Gli Usa hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo siriano. Lo ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato americano Heather Nauert. Più di una indiscrezione sui media nelle ultime ore parla di campioni biologici prelevati a Duma in cui sono state trovate tracce di cloro e gas nervino.

SIRIA - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Attacco chimico in Siria false flag? Russia accUsa elmetti bianchi e Londra : I due uomini commentano il video diffuso in Rete che ha indignato mezzo mondo, nel quale si vede gettare acqua su decine di persone e bambini su dei letti che fanno difficoltà a respirare. Il video ...

Siria - la Russia accUsa : 'C'è Londra dietro l'attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...

Siria - Mosca e Damasco accUsano : "Servizi stranieri dietro l'attacco a Douma" : Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Douma per provare l'utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Macron : «La Siria ha Usato armi chimiche - ne abbiamo le prove» Trump frena sui tempi di un attacco : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Siria - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Trump contro la Siria - pronto raid aereo/ Scontro Usa-Russia - "probabile attacco militare" ad Assad : Donald Trump contro la Siria, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della Russia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...