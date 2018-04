Usa | fiducia consumatori in calo ad aprile | pesa politica Trump sui dazi

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Milano, 13 par. (AdnKronos) – Ladeinegli Stati Uniti è in deciso, ad, rispetto al mese precedente. L’indice dell’università del Michigan scende a 97,8 punti dopo i 100,6 punti di marzo. Le attese degli analisti stimavano una crescita a 101,4 punti, in linee con l’andamento dei mesi precedenti, che ha subito quindi una drastica battuta d’arresto. “Ad ogni modo – scrivono gli analisti dell’Università del Michigan – larimane ancora relativamente alta, nonostante le perdite recenti sono per lo più dovute alle preoccupazioni legati all’impatto potenziale delle politiche commerciali dell’amministrazione”, che ha imposto numerosi nuovialla Cina. L'articolo Usa:inadsuisembra essere il primo su Meteo Web.