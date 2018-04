Usa - auto finisce contro albero : muore diciottenne napoletana - sedicenne grave : Una ragazza napoletana che viveva a San Diego e due sono rimaste ferite in un incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al Coachella Valley Music...

Farmaci - Iqvia : 623 farmacie autorizzate su web ma solo 50 lo Usano : Farmacie ‘pigre‘ sul web. Dal portale del ministero della Salute si evince che 623 Farmacie sono autorizzate alla vendita online. Tuttavia, suggeriscono dati Iqvia diffusi oggi, soltanto una cinquantina di Farmacie ha investito realmente su questo canale. In ogni caso, per il quarto anno consecutivo, le performance online dei prodotti farmaceutici di libera vendita (medicinali da banco, integratori, ecc.) mettono a segno una ...

Caos in piazza San Carlo - arrestati autori del panico "Usarono spray urticante per mettere a segno rapine" : Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante.

Autostrade Lombardia - Fontana propone il ‘voucher mobilità’. Tanto vale ritornare a Usare il carbone : Qualcosa si muove in Regione Lombardia sul tema centrale del sistema dei trasporti regionale a servizio dei pendolari e degli enormi costi (economici, ambientali, sociali) che un simile modello di mobilità basato sull’uso del mezzo privato produce sul nostro territorio e nei nostri polmoni. E non è una buona notizia. Per affrontare il problema dei costi che tale modello squilibrato riversa sui cittadini pendolari lombardi, il ...

Autobomba a Limbadi - mistero risolto : «Usato un radiocomando a distanza». Convalidato l'arresto : ... in pieno giorno, nella roccaforte dei Mancuso e secondo i primi passi delle indagini, per un terreno di confine? Qual è il vero prezzo che quel mondo fatto di silenzi e sudditanza dava a quegli ...

Catania - Usavano auto servizio per le ferie : 5 indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti due impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

"Meno dazi sulle importazioni di auto". La Cina cerca una tregua con gli Usa : Ma per le tariffe su alluminio e acciaio Pechino denuncia Washington al Wto Il presidente Xi promette di continuare l'apertura dell'economia cinese, riducendo i dazi sulle auto importate, potenziando la protezione della proprietà intellettuale, e facilitando gli investimenti stranieri nel settore finanziario. Così offre un ...

La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a caUsa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...