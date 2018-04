Uomini e Donne news | Marta sta male per Nicolò? I segnali social

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 11 aprile 2018 : Gemma ripensa a Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 11 aprile 2018: Ida e Riccardo litigano ancora, Gemma si sfoga e ripensa a Giorgio… Anticipazioni Uomini e Donne: Chiara e Ursula litigano per Sossio. Ida e Riccardo tra battibecchi e incomprensioni! Gemma ancora protagonista! Emozioni, litigi, risate, dubbi e tanto altro ancora! E’ quanto trapela dalle Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del Trono Over tenutasi ...

Uomini e Donne - scontro tra Nicolò e Giordano : ecco cosa è successo : Uomini e Donne, Nicolò e Giordano si attaccano sui social: lo scontro Si mette molto male per i due corteggiatori di Uomini e Donne. Nicolò e Giordano sono finiti al centro dell’attenzione a causa di un loro nuovo scontro social. Tra i due non sembra esserci nemmeno un briciolo di simpatia. Dopo l’ultima registrazione del […] L'articolo Uomini e Donne, scontro tra Nicolò e Giordano: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - zero pretendenti : la dama ripensa a Giorgio Manetti? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Non ci sono nuovi pretendenti in studio per Gemma Galgani. La dama ripensa e si "ributta" su Giorgio Manetti?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella - smacco a Lorenzo : "Luigi è la scelta e c'è la prova" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierò Luigi Mastroianni? Un indizio parla chiaro ma la tronista dichiara di essere confusa...(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Marco Firpo sta male : è stato operato al cuore : Trono Over Uomini e Donne: che fine ha fatto Marco Firpo? L’ex di Gemma Galgani sta male Da qualche settimana Marco Firpo, il Cavaliere del Trono Over nonché ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso da Uomini e Donne. Cosa è accaduto al biondo ligure? Ha forse abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi? Niente […] L'articolo Uomini e Donne, Marco Firpo sta male: è stato operato al cuore proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news - la scelta di Nicolò : l'ultima registrazione svela chi è Video : Il programma di ''Uomini e Donne'' [Video] condotto dalla regina di Canale 5 Maria De Filippi sta entrando sempre di più nel vivo delle emozioni. Infatti, l'ultima registrazione di ieri 10 aprile 2018 del #trono classico ha permesso di capire chi sara' la scelta finale del tronista Nicolò Brigante. Quest'ultimo infatti, durante il suo percorso sulla poltrona rossa è arrivato verso la fine del suo percorso con Marta e Virginia. Tuttavia, però, ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 13 aprile 2018 : Gemma si infuria con Giorgio! : Il protagonista della nuova Puntata Uomini e Donne Over sarà Sossio Aruta. Una dama fa dietro front e decide di continuare a corteggiarlo! Gemma perde la sua solarità ed attacca Giorgio! Per quale motivo? La prima parte di Uomini e Donne Over è dedicata alla diretta social. La terza parte di Uomini e Donne Over, è divertentissima. Inizia la diretta social e Maria De Filippi dà la parola direttamente ad Anna ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Donatella e Tomas. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Donatella che chiedeva a Tomas qualcosa in più dalla loro conoscenza. Donatella, arrivata a 42 anni, desidera un uomo realizzato e pensa che Tomas, dopo due mesi di corteggiamento, non sia stato ancora in grado di darle le sicurezze che sta cercando, lo accusa di essere evasivo e di non aprirsi come lei desidererebbe. Tomas le ...

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne - Gianni Sperti insinua il dubbio : "Gemma sta tornando all'attacco" : GIORGIO MANETTI al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere frequenta Alessandra, dama di Verona, ma Gemma ha qualcosa da dire sul modus operandi del Gabbiano.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 diretta : Alessandra e Giorgio si conoscono meglio : [live_placement]Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 diretta: Alessandra e Giorgio si conoscono meglio pubblicato su Gossipblog.it 12 aprile 2018 15:33.

IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne - nuovo battibecco in studio e lui : "Credo che andrò via dal programma" : Ida Platano e RICCARDO Guarnieri al trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi la dama mette alle strette il cavaliere: “Privi qualcosa per me?”(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:28:00 GMT)