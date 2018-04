Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro

ZTE Axon M - cosa puoi fare con Uno smartphone a doppio schermo : Se guardiamo distrattamente lo ZTE Axon M, non sembra un telefono da 899 euro: design spigoloso e massiccio, bordi e cornici spesse, processore che risale al 2016 e (ancora) Android Nougat a bordo; niente che non si possa trovare comodamente in un medio-gamma che costa meno della metà. Ma lo smartphone cinese ha un asso nella manica, qualcosa di cui nessun altro telefono è dotato. Basta prenderlo in mano e osservare il rigonfiamento laterale per ...

LG brevetta Uno smartphone pieghevole con due batterie e due jack audio da 3 - 5mm : Un nuovo brevetto registrato da LG ci permette di scoprire che il produttore coreano è al lavoro su uno smartphone pieghevole. Ecco alcune sue feature L'articolo LG brevetta uno smartphone pieghevole con due batterie e due jack audio da 3,5mm proviene da TuttoAndroid.

ARCHOS Saphir 50X è Uno smartphone rugged da 150 euro : ARCHOS Saphir 50X è un nuovo smartphone Android dedicato a chi è allla ricerca di un telefono rugged che costi poco. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo ARCHOS Saphir 50X è uno smartphone rugged da 150 euro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P20 Pro : qualità fotografica elevata per Uno smartphone : Oggi vi presentiamo la Recensione completa dell’attesissimo top di gamma di Huawei: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad uno smartphone che potremmo considerare il miglior camera phone del momento. Huawei d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi smartphone (iniziata dal Huawei P6 del 2014) ed è passata ...

Recensione Huawei P20 Pro : qualità fotografica elevata per Uno smartphone : Oggi vi presentiamo la Recensione completa dell’attesissimo top di gamma di Huawei: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad uno smartphone che potremmo considerare il miglior camera phone del momento. Huawei d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi smartphone (iniziata dal Huawei P6 del 2014) ed è passata ...

Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 : Il ritorno di Palm diventare realtà e non essere dunque più un sogno di pochi nostalgici del millennio passato. Secondo quanto emerso Verizon potrebbe lanciare nella seconda metà del 2018 uno smartphone con Android dello storico marchio. Al momento non si sa nulla circa il design e la scheda tecnica del presunto dispositivo di Palm, o meglio di TCL. L'articolo Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 ...

Hai Uno smartphone lento? Android lancia le versioni lite di alcune app : (Foto: Reddit u/banksio) Com’è possibile che nel 2018 alcune app, comprese quelle alla base dell’esperienza d’uso quotidiana degli smartphone, siano ancora soggette a rallentamenti o addirittura scattino fastidiosamente durante lo scorrimento delle schermate? Tra la maggioranza dei proprietari di smartphone in realtà la sensazione è più familiare di quanto si possa immaginare, motivo per cui Google sta attivando una funzione ...

”Che svolta!”. Smartphone - il semplice trucco che nessUno conosceva. L’infermiera pubblica il post sui social e svela l’opzione : Grazie alla crescente diffusione dei lettori d’impronte digitali sbloccare il proprio telefono è diventato più comodo che mai. E questo è positivo visto che molti non hanno voglia di inserire ogni volta il PIN o di tracciare la sequenza di sblocco o sono vittime di furti. In questo caso il danno per il malcapitato di turno va al di là della perdita dell’oggetto fisico. Uno Smartphone – per quanto costoso – non avrà mai il ...

Huawei vuole Uno smartphone pensato per la blockchain : (Foto: flickr.com) Huawei sta pensando seriamente a uno smartphone pensato per lavorare con applicazioni blockchain. Lo ha rivelato Bloomberg nei giorni scorsi, precisando che il colosso cinese, che in questi giorni sta approntando gli ultimi dettagli per il lancio del P20, uno degli smartphone più attesi dell’anno, avrebbe preso contatti con l’azienda israeliana Sirin Labs per la produzione del dispositivo. Non è la prima volta che ...

Huawei sta lavorando a Uno smartphone con 512 GB di memoria interna : Secondo quanto riporta il TENAA, Huawei starebbe lavorando a un nuovo smartphone dotato per la prima volta di 512 GB di memoria interna, probabilmente fornita da Samsung. L'articolo Huawei sta lavorando a uno smartphone con 512 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone con Android Oreo : ora è Uno smartphone da acquistare? : Essential Phone ha da poco ricevuto l'aggiornamento stabile ad Android Oreo, quanto è migliorato in questi mesi? Nella nostra recensione dopo diversi mesi e i tanti aggiornamenti ricevuti, vi sveliamo se vale la pena acquistarlo oggi. L'articolo Essential Phone con Android Oreo: ora è uno smartPhone da acquistare? proviene da TuttoAndroid.

Kite è Uno smartphone modulare a stampa 3D in arrivo su Kickstarter : Kite potrebbe essere la risposta a chi da tempo chiede una soluzione capace di permettere di costruirsi uno smartphone in base alle proprie esigenze L'articolo Kite è uno smartphone modulare a stampa 3D in arrivo su Kickstarter proviene da TuttoAndroid.

Cosa può offrire Uno smartphone per circa 100 euro? La nostra prova di Cubot X18 Plus : La fascia entry-level si sta arricchendo sempre più di prodotti validi e che sulla carta cercano di riprendere gli aspetti fondamentali di quelli di fascia superiore, delle volte addirittura top di gamma. E Cubot X18 Plus, di cui vi parliamo oggi, è uno di questi perché a un prezzo bassissimo, da vero e proprio entry-level, riesce a offrire un design e una scheda tecnica da "effetto wow", almeno sulla carta L'articolo Cosa può offrire uno ...

Le dimensioni contano : almeno per i display degli smartphone secondo Uno studio : secondo un recente studio le dimensioni contano: stiamo parlando della grandezza del display sugli smartphone! Di che cosa stavate pensando?Che la grandezza di display dei più moderni smartphone Android o Apple iOS stia aumentano negli ultimi anni è un fatto ormai ben visibile anche ai consumatori meno attenti.Se pensiamo che il primo dispositivo al mondo con sistema operativo Android uscì con un display da appena 3.2 pollici, di strada ne ...