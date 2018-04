Università di Foggia | blitz della Guardia di Finanza | ci sono 21 indagati

Truffa per i fondi all'Università di Foggia. 21 gli indagati - compreso il rettore. Fermate le sedute di laurea : Blitz della guardia di finanza al dipartimento di scienze agrarie. Sequestrati documenti e computer, interrotte le sedute di laurea. L'indagine è nata per varie anomalie nell'utilizzo dei soldi del ...

Università Foggia - BLITZ AGRARIA : INDAGATI RETTORE E PROFESSORI/ Truffa fondi ricerca : a rischio finanziamenti : UNIVERSITÀ di FOGGIA, Truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due PROFESSORI fanno indagare anche il RETTORE con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Foggia - perquisita l’Università per truffa fondi ricerca/ Indagato Rettore Ricci : “hanno interrotto le lauree” : Università di Foggia, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:55:00 GMT)

FOGGIA - SEQUESTRATI PC ALL'Università : 21 INDAGATI/ Agraria - truffa ai fondi Miur : avviso garanzia per Rettore : Università di FOGGIA, denunce di due professori in facoltà Agraria: truffa ai fondi per Ricerca. SEQUESTRATI Pc, 20 INDAGATI per truffa col Rettore.

FOGGIA - SEQUESTRATI PC ALL’Università : 21 INDAGATI/ Agraria - truffa ai fondi Miur : avviso garanzia per Rettore : Università di FOGGIA, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, perquisizioni e computer SEQUESTRATI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Università Foggia - truffa coi fondi della Ricerca : indagato Rettore. Sedute di laurea sospese : La guardia di finanza ha perquisito il dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur.Continua a leggere

Università Foggia - fondi Miur per la ricerca usati per altro : rettore e suo vice indagati per truffa e abuso d’ufficio : Concorso in truffa e abuso d’ufficio all’Università di Foggia: sono queste le ipotesi di reato a carico di ventuno indagati (tra cui rettore e pro rettore dell’ateneo) nell’ambito dell’inchiesta della Procura su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur nell’ambito del Pon ricerca e Competitività 2007-2013, soldi ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare regionale, il ...

Truffa su fondi ricerca a Università Foggia - indagato il rettore - : Avvisi di garanzia per 21 persone tra cui docenti, funzionari e il direttore del dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre ...

Truffa su fondi ricerca a Università Foggia - indagato il rettore : Truffa su fondi ricerca a Università Foggia, indagato il rettore Avvisi di garanzia per 21 persone tra cui docenti, funzionari e il direttore del dipartimento di Scienze Agrarie nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur. Sequestrati dalla Gdf computer e ...

Università Foggia - truffa fondi Ricerca : indagato anche Rettore/ Ultime notizie - Facoltà Agraria : le denunce : Università di Foggia, truffa ai fondi per la Ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, perquisizioni e computer sequestrati(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:13:00 GMT)

Truffa su fondi ricerca a Università Foggia - indagato il rettore - : Avvisi di garanzia per 21 persone tra cui docenti, funzionari e il direttore del dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre ...

Truffa fondi per la ricerca : 21 indagati all'Università di Foggia - anche il rettore : Ventuno persone, tra le quali il rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, sono indagate nell'inchiesta della Procura di Foggia su presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni ...

Truffa fondi per la ricerca : 21 indagati all’Università di Foggia - anche il rettore : Truffa fondi per la ricerca: 21 indagati all’Università di Foggia, anche il rettore La guardia di finanza ha perquisito il dipartimento di Scienze Agrarie nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur Continua a leggere

Foggia - blitz della Finanza all'Università di Agraria : 21 indagati per truffa : Perquisizioni presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell'università di Foggia sono state eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una indagine su presunte irregolarità nella ...