Underworld Ascendant | pubblicati un teaser trailer e il secondo video diario di sviluppo

(Di venerdì 13 aprile 2018) 505 Games e OtherSide Entertainment hanno appena pubblicato dueper, l'RPG in prima persona seguito di Ultima. I due, une ildi, sono utili per avere un assaggio del gameplay del gioco e conoscere alcune delle sfide che il team ha incontrato per "creare una simulazione immersiva".I giocatori nel corso del loro avventura indovranno ricorrere a tutta la loro creatività per risolvere le sfide che si troveranno davanti in questo RPG "vecchia scuola" sviluppato con l'intento di massimizzare la libertà di scelta e approccio nel gameplay.Ilè focalizzato sul funzionamento dell'Improvisation Engine, una serie di sistemi intrecciati accuratamente realizzati per dare al giocatore la massima libertà d'azione e di scelta nel gioco all'interno di un ambiente estremamente ...