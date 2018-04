Una vacanza speciale a Bellaria Igea Marina

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - prove di lUna di miele/ Matrimonio in vista? Le foto della vacanza a Ischia : Matteo Salvini e Elisa Isoardi, prove di convivenza in vista delle nozze: la coppia in vacanza a Ischia in un hotel a 5 stelle della costiera partenopea(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Prendersi Una vacanza da Facebook abbassa lo stress - ma rende meno soddisfatti - : Astenersi da Facebook per 5 giorni diminuirebbe i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, ma farebbe calare anche la percezione di benessere generale

Prendersi Una vacanza da Facebook abbassa lo stress (ma rende meno soddisfatti) : Prendete degli abituali utenti di Facebook e divideteli in due gruppi: chiedete a un gruppo di Prendersi una breve vacanza dal social network e all’altro di continuare con le proprie normali attività. Quale dei due gruppi sarà più stressato? È quello che si sono domandati alcuni ricercatori dell’Università del Queensland, ma la risposta trovata non è proprio chiara. Pare infatti che dopo un periodo di astinenza da Facebook di cinque giorni i ...

Partorisce durante Una vacanza in Trentino : dovrà pagare 18mila euro : Una coppia di turisti russi dovrà pagare un conto salatissimo alla sanità trentina per la nascita del figlio, nato prematuro, mentre erano in vacanza a Moena. Lo spiegano la tv locale Rttr e il quotidiano Trento Today. L'assicurazione turistica non copre le spese del parto.Continua a leggere

Caso record - 'in vacanza' da Una vita : a soli 29 anni era già libera dal lavoro Video : Vive a Pozzuolo, ameno paesino del Friuli in provincia di Udine che ha 7mila abitanti dove tutti sanno tutto di tutti, o quasi. Ma non avrebbe mai pensato di diventare all'improvviso un Caso mediatico dopo 35 anni di dolce far niente trascorsi nell'ombra e rigorosamente a norma di legge. A 'rompere' le uova nel paniere di una vita tranquilla e beata perfettamente legale, è stata la trasmissione giornalistica '#quinta colonna' che l'ha scovata ...

Se avete prenotato Una vacanza in uno di questi Valtur avete un problema : Chiudono i villaggi vacanze Valtur . La società ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per i 108 dipendenti a tempo indeterminato e 123 a tempo determinato, e sta negoziando la ...

E’ l’ora di Una bella vacanza : un tour delle più spettacolari e curiose torri dell’orologio in giro per il mondo : Il tempo che scorre assume da sempre per l’uomo una doppia valenza: regolatore dei ritmi di vita e ossessione per la sua fugacità. Per esorcizzare questo ultimo aspetto poeti, letterati ed artisti hanno idealizzato nelle proprie opere questo concetto, basti pensare alla pittura metafisica di Salvador Dalí che ne La persistenza della memoria raffigura l’ambiguità del tempo. Ma il tempo e la sua misurazione sono i protagonisti di vere e proprie ...

Intossicati da Una fuga di gas : famiglia sterminata mentre è in vacanza in Messico : Madre, padre e due figli di 11 e 7 anni sono morti mentre erano in vacanza a Tulum, in Messico. Dopo aver scoperto i loro corpi nell'appartamento di un complesso turistico, i risultati dell'autopsia hanno confermato che il decesso è stato dovuto ad asfissia per inalazione di gas tossici.Continua a leggere

Juventus - Dybala a Madrid con il suo agente : “E’ solo Una vacanza”(FOTO). Intanto Del Piero lo punzecchia… : Juventus, Dybala A Madrid- Continua a far discutere una foto di Dybala e di suo fratello (suo agente) scattata a Madrid. Una foto che ha scatenato subito gli addetti al calciomercato e creato falsi miti e potenziali supposizioni. Supposizioni smentite sul nascere dall’entourage del giocatore, il quale ha sottolineato: “E’ a Madrid in vacanza. Non […] L'articolo Juventus, Dybala a Madrid con il suo agente: “E’ ...

Idee viaggio estate 2018 - la Tunisia delle oasi per Una vacanza da sogno : La festa è ricca di eventi spettacolari: corse con i cammelli, sfide tra cavalieri beduini, ricostruzioni di scene di vita ancestrali, il tutto accompagnato da un souq, mostre, spettacoli artistici e ...

Lo stato sociale del M5s. Più che reddito di cittadinanza è 'Una vita in vacanza' : Roma. Mezz'ora dopo il risultato delle elezioni le proposte del M5s da sballate e demagogiche sono diventate immediatamente serie e innovative. Prendiamo il reddito di cittadinanza. Il mantra adesso è ...

Gianluca Ginoble - vacanza hot con Una misteriosa ragazza alle Barbados : Barbados ? Un po? di pausa per Gianluca Ginoble, impegnato con il gruppo de ?Il volo? con la registrazione del nuovo album a Miami. Gianluca infatti ha approfittato del...

Il romanzo di Guido - tetraplegico per Una maledetta vacanza : Guido Nasi comunica con il mondo con una sola mano, dopo una vacanza maledetta in Irlanda in cui fu preso a bottigliate in testa da un balordo locale. Con quella mano ha scritto un romanzo. Nel video l'intervista che lo ...

I consigli dell'esperta per goderti Una vacanza da sogno : Marie Sulda, creatrice del sito di viaggi australiano Kaleidoscopic Travel, ha rivelato alla rivista inglese FEMAIL i 5 errori tipici di chi va in vacanza, tutti evitabili con poche piccole accortezze..1 Non acquistare un'assicurazione di viaggioLa tendenza ad andare oltre quelle noiose pagine che, durante la prenotazioni online, ti ricordano di possibili ritardi, cancellazioni, imprevisti o incidenti, è una tentazione davvero forte. ...