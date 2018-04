Una toccante storia a lieto fine

“Ho il cancro - aiutatemi”. Il toccante annuncio di questa ragazza - disperata di fronte alla diagnosi impietosa dei medici. Un’eroina del web - incoraggiata durante la sua delicata battaglia. La verità - però - era molto - molto diversa. E la sua storia ha preso Una piega allucinante (e stomachevole) : Nel giro di poche ore è riuscita a conquistare quello che tanti di noi, in tempi come questi, ambiscono da anni: un’incredibile notorietà virtuale, con il suo nome a rimbalzare sulle testate e i social di tutto il mondo. Senza però che alla fama siano seguiti apprezzamenti e applausi da parte degli utenti dell’etere, anzi. questa ragazza è riuscita piuttosto in un’impresa diametralmente opposta, quella di diventare ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è Una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto ...

Il toccante messaggio del prof su Facebook : 'L'Università non è Una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è Una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto su Facebook da Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell'...

“Ci provo”. Flavio Insinna - succede al funerale di Fabrizio Frizzi. Il toccante momento in cui il collega prende la parola in chiesa. Voce rotta e lacrime : “L’avevo già fatto con lui in Una serata tra amici” : “Salutiamo un artista, ma salutiamo anche un fratello”. Così don Walter Insero apre i funerali di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile che si è spento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di un’emorragia cerebrale. Il feretro di Frizzi è entrato nella chiesa degli Artisti attraversando una piazza del Popolo più che gremita. Il lungo addio al presentatore ...

Volevo scriverti da tanto di Mina - testo e significato : il brano è Una lettera d’amore toccante : testo e significato di “Volevo scriverti da tanto”, il nuovo singolo di Mina in radio dal 9 marzo. Il brano anticipa l’uscita di “Maeba”, il nuovo lavoro discografico della “Tigre di Cremona” che sarà disponibile dal 23 marzo in tutti i negozi e gli store digitali. Il grande ritorno di Mina con “Volevo scriverti da tanto” che anticipa l’uscita del nuovo album E’ in radio da ...