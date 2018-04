Una pinzetta laser per realizzare la reazione chimica più precisa del mondo

wired

: @Sinistrina Per favore, una pinzetta per quei monochizzi! - kunta61 : @Sinistrina Per favore, una pinzetta per quei monochizzi! -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sodio e cesio. Due atomi che normalmente non formano una molecola. Ma che i ricercatori della Harvard University sono ora riusciti ad accoppiare, eseguendo lapiùe controllata del. Il risultato, pubblicato sulle pagine di Science, è un’interessante molecola molto simile a una lega. Ma ancor più interessante è stato il metodo di ccon cui è stata realizzata: il team di ricercatori statunitensi, infatti, si è servito di speciali pinzetteper manipolare i singoli atomi e fornire un fotone, fondamentale per legarli in una singola molecola. Il sodio (Na) e il cesio (Cs), ricordiamo, si trovano entrambi nello stesso gruppo nella tavola periodica e ciò significa che tendono ad avere proprietà reattive simili. Non tendono a incontrarsi l’un l’altro e a legarsi per formare una molecola. Il che è davvero un peccato: le proprietà ...