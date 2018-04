Una pinzetta laser per realizzare la reazione chimica più precisa del mondo : Sodio e cesio. Due atomi che normalmente non formano una molecola. Ma che i ricercatori della Harvard University sono ora riusciti ad accoppiare, eseguendo la reazione chimica più precisa e controllata del mondo. Il risultato, pubblicato sulle pagine di Science, è un’interessante molecola molto simile a una lega. Ma ancor più interessante è stato il metodo di creazione con cui è stata realizzata: il team di ricercatori statunitensi, ...