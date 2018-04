Una missione per valorizzare la nautica italiana

Milly Carlucci - Maria De Filippi da Fabio Fazio/ "È spiazzante - si promuove Una trasmissione rivale" : Milly Carlucci non ha apprezzato l'intervento di Maria De Filippi da Fabio Fazio. La conduttrice spiazzata per via della "promozione" fatta ad Amici contro Ballando con le stelle(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:32:00 GMT)

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...

Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio : la missione Chang’e-4 e le piante sulla LUna : La missione Chang’e-4 della Cina ha in programma diversi Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio, come atterrare sul lato nascosto della Luna e far sbocciare i primi fiori sulla sua superficie. La sonda Chang’e-4 dovrebbe trasportare una scatola contenente semi di patata e della pianta arabidopsis, e probabilmente alcune uova di bachi da seta per condurre il primo esperimento biologico sulla Luna: il test di ...

'Non vogliamo un nuovo partito Ma diamoci Una nuova missione' : Noi vogliamo dare ossigeno alle imprese, vero motore dell'economia e dell'occupazione". Qualche settimana fa scrivevamo di come da quando esiste il Pd non abbia mai avuto un segretario, un ...

Governo - Una missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' Video : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella cerchera' nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

La missione Ritorsione di Overwatch è disponibile e la festeggiamo con Una marea di immagini : Tempo di tornare nel mondo di Overwatch con l'evento stagionale "Archivi" che segna un ritorno e un debutto a livello di modalità PvE: stiamo parlando rispettivamente di Rivolta e di Ritorsione.Ecco il comunicato ufficiale: ARCHIVI DI Overwatch Read more…

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio rinuncia a tutto per Barbara d'Urso : «Lo voleva Amadeus per Una nuova trasmissione» : ROMA - A breve su Mediaset, terminata l'Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it , inizierà la nuova edizione del Grande Fratello . Le anticipazioni sul reality più famoso della tv non sono ...

DON MAZZI CONTRO FABRIZIO CORONA/ "Non lo voglio più - mi ha fatto perdere tempo" : Una missione molto complessa : Don MAZZI CONTRO FABRIZIO CORONA: il fondatore di Exodus non lo vuole più nella sua comunità avendolo definito solo una perdita di tempo, al pari di Lele Mora.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:12:00 GMT)

“Chiamate la polizia”. È successo nella casa del Grande Fratello. Il reality inizia male - e anche l’avventura di Barbara D’Urso alla guida della trasmissione. Una scena assurda : inizia male l’avventura di Barbara D’Urso alla guida del Grande Fratello. Il ritorno di Carmelita infatti, a una decade di distanza dalla prima volta, nasce infatti sotto stelle non troppo buone. La notizia è stata fatta trapelare poco fa destando immediatamente sgomento quando manca poco più di una settimana al via del programma. Un programma chiamato a riscattare i deludenti ascolti dell’ultima volta e sul quale Carmelita sta lavorando ...

Siria - Casa Bianca : “La missione degli Usa contro Isis si avvicina a Una rapida fine” : “La missione militare per sradicare l’Isis in Siria sta arrivando velocemente alla fine, con l’Isis quasi completamente distrutto”. Lo si legge in una una nota della Casa Bianca, che non ha fornito alcuna previsione sui tempi di un ritiro dei soldati americani, dopo che martedì il presidente americano Donald Trump aveva spiazzato alleati e consiglieri dichiarando che circa 2mila militari che partecipano alla lotta contro lo Stato ...

Clima : Capi di stato chiedono alla Commissione Europea Una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Scontri Gaza - Israele : “Non ci sarà alcUna commissione d’inchiesta” : Scontri Gaza, Israele: “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” “Le proteste palestinesi non erano certo il Festival di Woodstock”, ha detto il ministro israeliano Avigdor Lieberman,replicando alla richiesta dell’Onu di aprire “un’indagine indipendente e trasparente” Continua a leggere

