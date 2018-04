Un milione di studenti in meno e 55mila cattedre spariranno in dieci anni

radio24.ilsole24ore

: Italia 2028, un milione di studenti in meno e 55mila professori di troppo - Corriere : Italia 2028, un milione di studenti in meno e 55mila professori di troppo - RaiNews : #Scuola, l'allarme della Fondazione #Agnelli: tra dieci anni un milione di studenti in meno, a rischio 55mila catte… - MediasetTgcom24 : Scuola, nei prossimi 10 anni un milione di studenti in meno #scuola -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Questo si tradurrà in un risparmio per le casse dello Stato di 2 miliardi di euro annui, ma per la Fondazione Agnelli tre sono le strade che la politica potrebbe intraprendere di fronte al calo della ...