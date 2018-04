huffingtonpost

: @NaliOfficial a 360° ai microfoni di Freeda ???? Girl Power nel mondo, la passione per i gatti, 'Bye Bye' e il futur… - WARNERMUSICIT : @NaliOfficial a 360° ai microfoni di Freeda ???? Girl Power nel mondo, la passione per i gatti, 'Bye Bye' e il futur… - webnauta5_9 : RT @HuffPostItalia: 'Un futuro roseo, non ci saranno altri scorpori'. Sergio Marchionne prepara la sua successione a Fca - HuffPostItalia : 'Un futuro roseo, non ci saranno altri scorpori'. Sergio Marchionne prepara la sua successione a Fca -

(Di venerdì 13 aprile 2018) L'annuncio del suo successore ci sarà solo nel 2019 e a un anno dall'addionon è preoccupato per ildi Fca: "Sarà difficile ma troveremo la persona adatta, capace, dedicata per fare da ceo. Fidatevi".parla ad Amsterdam, dove si tiene l'assemblea degli azionisti e, forte dei risultati conseguiti dal gruppo nel 2017, esprime ottimismo e fiducia: "Ilsi presenta bene, è". Ecco perché, spiega, non vuole correre rischi "parlando di altre separazioni". Il riferimento è all'ipotesi di uno scorporo di Jeep.Fca sta attraversando un ottimo momento eha potuto confermare i target per il 2018, ultimo anno dell'attuale piano industriale del gruppo. Fca, quindi, conferma di aspettarsi ricavi netti pari a circa 125 miliardi di euro, un ebit adjusted superiore a 8,7 miliardi di euro, un utile netto ...