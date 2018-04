gazzettadimantova.gelocal

: Un ciclo-simulatore fatto in casa, primo test a Castel d’Ario - gazzettamantova : Un ciclo-simulatore fatto in casa, primo test a Castel d’Ario -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Due mantovani hanno realizzato lo strumento per i ciclisti agonisti, con numerosi percorsi per allenarsi in palestra