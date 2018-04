Un capriolo in panetteria | il video dolcissimo

capriolo entra in panetteria - catturato e liberato nei boschi : Chieti - Un Capriolo è entrato questa mattina in un panificio nel centro di Ortona (Chieti), forse dopo essersi smarrito allontanandosi dalle vicine zone rurali. Il titolare del negozio ha chiamato i Carabinieri Forestali, arrivati insieme ai colleghi del Reparto Biodiversità di Pescara e a un veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti il quale ha constatato il buono stato di salute dell'animale, solo molto spaventato, visti i ...