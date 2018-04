Ultrabook | classifica e quale comprare

chimerarevo

(Di venerdì 13 aprile 2018) Diciamocelo, glisono uno dei capolavori dell’ingegneria: un potente computer portatile con batterie a lunga durata avvolti in case sottili e leggeri. L’ideale, che altro non è che una evoluzione del notebook, è abbastanza potente da poter elaborare una mole importante di dati, ha una durata della batteria sufficiente per sopravvivere ad un volo aereo di ore ed è abbastanza sottile e leggero da poterlo portare ovunque. Ma come tutte le cose belle, anche loro hanno dei difetti, infatti costano più di un classico notebook (tra i 1100€ ed i 1700€ per i top di gamma). Si consiglia di non acquistare unnel caso si prendesse in considerazione l’idea di volerci giocare o fare video editing, se si ha bisogno di un sacco di porte, di una batteria rimovibile, e nel caso in cui si avesse un budget ristretto. A chi è rivolto l’acquisto di ...