ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | tempesta di ghiaccio tra Voghera e Pavia 13 aprile

FIRENZE - PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRESTATO/ ULTIME NOTIZIE : grave bimba di 17 mesi - "piangeva sempre" : FIRENZE , PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRESTATO . A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:13:00 GMT)

MILANO - DONNA 36ENNE MORTA DOPO LIPOSUZIONE/ ULTIME NOTIZIE : decesso dopo mesi di agonia - clinica perquisita : MILANO , DONNA muore dopo intervento di LIPOSUZIONE in clinica : procura apre inchiesta. Le Ultime notizie : il decesso sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Torino - piazza San Carlo : indagini chiuse/ ULTIME NOTIZIE : verso richiesta rinvio a giudizio per la Appendino : Torino , piazza San Carlo : indagini chiuse e invio notifica agli indagati, tra cui la sindaca Chiara Appendino . Si procede verso le richieste di rinvio a giudizio . Ultime notizie .(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Camorra - l'impero dei Casalesi in Transilvania/ ULTIME NOTIZIE : 2 arresti e 400 appartamenti sequestrati : Camorra, l'impero dei Casalesi in Transilvania: arrestati due fratelli vicini alla fazione del boss Michele Zagaria e sequestrati centinaia di appartamenti per milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:41:00 GMT)