Ultimate Performance Power | come attivare il nuovo piano energetico in tutte le edizioni

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: Come attivare la modalità #UltimatePerformance in #Windows10 - albi74 : RT @WindowsBlogIta: Come attivare la modalità #UltimatePerformance in #Windows10 - _REDGala : RT @WindowsBlogIta: Come attivare la modalità #UltimatePerformance in #Windows10 -

(Di venerdì 13 aprile 2018)è ilche Microsoft ha introdotto in Redstone 4 e oggi vediamoabilitarlo inledi Windows 10. Annunciato a febbraio con una build Insider Preivew, l’è ildi Windows 10 studiato appositamente per garantire le massime prestazioni del PC a scapito dell’autonomia che viene piuttosto ridotta. Secondo Microsoft, questa nuova modalità energetica offre non solo prestazioni massime assolute ma elimina anche del tutto le microlatenze associate a tecniche di gestione dell’energia. Sfortunatamente Microsoft ha reso disponibile tutto ciò solamente per Windows 10 Pro for Workstation, una particolare versione del sistema operativo dedicata ai computer di classe Workstation. Oggi vediamoabilitare l’anche nelle altredi ...