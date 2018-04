UFO | diventa virale il dossier sugli avvistamenti in Italia | imminente convegno a

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Sul web non si fa altro che parlare dell’ultimodel C.UFO.M. relativo agliufo su alcune provinciene quali Vicenza, Genova, Milano e Cosenza“: lo spiega una nota del Centro Ufologico Mediterraneo. “Il solo avvistamento di Genova in meno di un giorno viaggia intorno alle 20.000 visualizzazioni su youtube. Le località citate sono state visitate da ufo per lo più sferici e bianchi, con comportamenti anche bizzarri, che, nonostante le approfondite indagini del C.UFO.M., alias Centro Ufologico Mediterraneo, sono sfuggiti ad ogni spiegazione, pur non escludendo che una soluzione a qualcuno degli, potrebbe sempre saltare fuori. Si farà il punto della situazione sabato 14 aprile 2018 a Manfredonia in provincia di Foggia (successivamente anche nei convegni di Caserta, Bacoli e Rho) in un importantein programma alle ore ...