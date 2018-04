Ue e euro | rischi crescenti a causa della Russia

europa League - Atletico e Arsenal rischiano ma passano. Il Marsiglia di Payet vola : Notte folle in Europa League. Lo Sporting e il CSKA mettono paura ad Atletico e Arsenal. Al Velodrome di Marsiglia invece va in scena il Payet-show e la squadra di Rudi Garcia contro il Lipsia rimonta ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - europa League in DIRETTA : la Lazio cala nel secondo tempo - 2-1 e adesso rischia : Pesa tantissimo sull'economia della sua partita il gol sbagliato poco prima del 2-1 per il Salisburgo, in un contropiede che l'aveva messo solo davanti al portiere. Immobile, 7 : si muove, contrasta, ...

Zona euro - Draghi : impatto ridotto dazi Usa e Cina - rischi su fiducia : Gli effetti diretti sull'economia della Zona euro dei dazi commerciali annunciati dagli Stati Uniti e dalla Cina è contenuto ma queste misure potrebbero colpire la fiducia degli investitori e innescare ritorsioni. Lo ha detto ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Intesa Sanpaolo - la campagna d'europa di Carlo Messina non è senza rischi : Carlo Messina vuol passare alla storia. Sì, perché se all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo riuscirà l'espansione all'estero – unica lacuna di una carriera finora inappuntabile – saremo in presenza di un'impresa memorabile. Ma questa, va detto, sarà per lui la sfida più difficile, e non è affatto scontato che la strategia riesca, nonostante l'indubbia potenza della prima banca ...

Orban stravince ancora : perché l'europa rischia di andare in tilt : Da EuropaToday - Anti-immigrati ed anti-Ue e benedetto ancora dal suo popolo: il premier ungherese Viktor Orban si porta a casa il terzo successo...

Castellammare - Fondi europei - 20milioni rischiano di andare in fumo : ... documento di orientamento strategico, che è previsto debba essere costruito ascoltando la città, attraverso forum, incontri con le parti sociali, le associazioni, il mondo delle professioni. 'Noi ...

Morde un capretto vivo in testa poi pubblica il video su Facebook : rischia 30mila euro di multa : Un uomo calabrese di 38 anni ha azzannato un capretto ancora vivo in testa poi ha pubblicato il video su Facebook, scatenando le giuste proteste degli animalisti.Continua a leggere

Nuoto : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli europei 2018 a Glasgow : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati ...

Rischio alluvione - Roma maglia nera in europa : Roma - Nessun'altra capitale in Europa come Roma è a Rischio alluvione, con 250mila persone che vivono o lavorano in zone non sicure. Frane, voragini, un pericolo di esondazioni che interessa 1135 ...

GERMANIA E UN MARE D'ORO/ Record di lingotti - fuori dall'europa per proteggersi? L'Italia rischia : GERMANIA e un MARE D'ORO, Record di lingotti accumulati negli ultimi 70 anni: il paese pronto ad uscire fuori dall'Euro per far valere il dominio economico. Ripercussioni per L'Italia?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:15:00 GMT)

eurocontrol : guasto mette a rischio ritardi il 50% dei voli : Nello spazio aereo europeo sono attesi, solo nella giornata di oggi 3 aprile 2018, circa 30 mila voli. Di questi, ben il 50%, cioè circa 15 mila potrebbero essere a rischio di subire forti ritardi a seguito di un inconveniente tecnico del sistema paneuropeo Eurocontrol. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali ulteriori disagi potrebbe creare e, quando, presumibilmente, è prevedibile che i servizi aeroportuali tornino alla normalità. ...