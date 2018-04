Uccide la figlia disabile e si spara in bocca davanti alla moglie | “Elisa sarebbe rimasta

LA STRAGE E L’INCESTO/ Padre Uccide la figlia-moglie e il bambino avuto dai due - poi si suicida : Una storia di incesto fra Padre e figlia, da cuiè nato anche un bambino, termina in una STRAGE con tutti i protagonisti uccisi dal folle uomo che poi si è tolto la vita(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Uccide figlia DISABILE POI SI SPARA/ A Forlì - abbandonato dallo Stato che paga i 'furbetti della 104' : La tragedia di Meldola giunge dopo diversi fatti di cronaca su utilizzi illeciti della legge 104. Servono più controlli e maggiori aiuti economici.

Choc in metropolitana : 33enne Uccide la figlia di un anno e la ex moglie a coltellate : I fatti sono avvenuti in mattina alla stazione metropolitana di Jungfernstieg, nella città tedesca di Amburgo. La polizia ha fermato un uomo del Niger. La pista più accreditata è quella passionale. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Forlì - anziano Uccide la figlia disabile e si spara : Tragedia in famiglia a Meldola, in provincia di Forlì, dove un pensionato di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con un colpo di pistola e ha tentato di togliersi la vita nello stesso modo.È accaduto questa mattina e secondo le prime informazioni emerse sembra che il 73enne non riuscisse più a permettersi di pagare le cure assistenziali di cui la figlia, una donna di 45 anni disabile dalla nascita, aveva bisogno. Intorno alle 8.30, secondo ...

Padre Uccide la figlia disabile - poi si spara : «Cure troppo costose» : Un pensionato di 73 anni ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 45 anni, disabile, per poi rivolgere l'arma contro se stesso, sparandosi al capo, sopravvivendo. L'ipotesi al momento...

