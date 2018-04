Twitter PWA è adesso compatibile con la finestra di condivisione di Windows 10

surface-phone

: 'Sarò formalista, ma che un bombardamento venga annunciato dal presidente degli Stati Uniti con un tweet mi sembra… - repubblica : 'Sarò formalista, ma che un bombardamento venga annunciato dal presidente degli Stati Uniti con un tweet mi sembra… - repubblica : 'Una notte del genere vale qualche scudetto, lo ha spiegato Totti scrivendo sui social, a caldissimo, che il senso… - Radio3tweet : 'Quelle sporche guerre sporche': molto commentato dai nostri ascoltatori l'editoriale di @vittoriozucconi letto d… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) La PWA di, attualmente disponibile soltanto per gli Insider che hanno già installato almeno Redstone 4 sul proprio PC o tablet, ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento lato server. La progressive Web App del noto social network supportaladiimplementata da10 Creators Update in poi. La feature può essere utile in svariate occasioni incrementando notevolmente la velocità e l’intuitività di utilizzo; un esempio può essere Microsoft Edge dove basta cliccare sul pulsante Condividi e selezionare la PWA diper incollare automaticamente il link aperto nel browser in un determinato tweet come viene mostrato nella seguente immagine: Più passa il tempo e più diventa certa l’intenzione di, e anche di Microsoft, per rendere la tecnologia PWA il più completa possibile con un’integrazione diretta con...