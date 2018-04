Tweet del Lybia Observer | il generale libico Khalifa Haftar sarebbe morto

Formula 1 - #PazziDellaNotte - i vostri migliori Tweet 'cinesi' : Dalla prima giornata di prove libere, i vostri racconti social sul GP attraverso #SkyMotori e #PazziDellaNotte. Continuate a raccontarci la vostra Formula 1, noi non vi perderemo di vista nemmeno a ...

Roma-Barcellona - il Tweet della Juventus dopo l’impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 aprile : Un Tweet del ministro della Cultura riaccende il dibattito sull’offerta Cinque Stelle : Casa dem Franceschini apre ai 5Stelle. Il Pd è impegnato a litigare Il dialogo aperto – Il ministro della Cultura: “Ricominciamo”. I renziani lo stoppano (già pensano a un governo del presidente). Martina, al solito, glissa di Wanda Marra Fosse vivo Rodotà di Marco Travaglio I giornali e i siti di ieri (e credo anche di oggi) sembrano il Fatto di un mese fa. Noi l’avevamo scritto fin da subito dopo le elezioni (anzi, per la ...

'Bocca a bocca...''. Il Tweet scandaloso del vip : Le uniche foto con le due figlie , Ines, venuta al mondo il 30 settembre del 2016, e James, nata il 16 dicembre del 2014, sono state scattate per un'occasione speciale: la cerimonia che ha dato una ...

“Bocca a bocca…”. Il Tweet del vip (senza pudore). L’attore lo segue sui social - lui ‘impazzisce’ e lancia la proposta scandalo : ”Voglio farti sapere che sei personalmente responsabile per avermi causato un arresto cardiaco e ora ho proprio bisogno che tu mi faccia la respirazione bocca a bocca per salvarmi la vita… Mi dispiace ma queste sono le regole. Grazie in anticipo!”. Il destinatario del tweet è Ryan Reynolds, mentre il mittente è Gus Kenworthy, sciatore freestyle americano che ha conquistato i cuori dei telespettatori grazie al primo bacio gay ...

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...

Selena Gomez : i Tweet della mamma di Justin Bieber sono un messaggio per farla tornare con il cantante? : Se stai sperando che Justin Bieber e Selena Gomez facciano pace e tornino insieme, sicuramente non sei l’unico e c’è anche qualcuno molto vicino al cantante che potrebbe pensarla come te. A inizio marzo, i Jelena si sono presi una pausa dalla relazione ma quella che sembrava essere una separazione a tempo determinato, adesso sarebbe diventata definitiva almeno da parte della cantante. Nel frattempo Pattie Mallette ha iniziato a ...

Forte terremoto al largo della costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

Call of Duty Black Ops 4 pronto a stravolgimenti? Il misterioso Tweet del director : Call of Duty Black Ops 4 sarà il prossimo capitolo della saga sparatutto, e su questo sembrano esserci pochissimi dubbi. Le informazioni rilasciate col contagocce dagli addetti ai lavori stanno mandando sostanzialmente fuori giri tutti i fan della serie pubblicata da Activision, con i più attenti che badano a ogni minimo dettaglio per carpire al volo ogni possibile mossa operata da Treyarch. D'altronde il ritorno sulla scena dopo un'attesa ...

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un agguato/ Il Tweet contro la polizia prima dell'omicidio : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro l'efferato delitto. Le dichiarazioni di Lula e Temer.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

La Direzione del Pd snerva Di Maio. Tweet contro i "giochi di potere" del Pd - ma anche di Forza Italia e Lega : Un grande applauso. Cos'è? Non sarà mica rivolto alle dimissioni di Matteo Renzi? No, è il battimani per festeggiare un compleanno. È questo l'unico momento di euforia, nella sede del comitato elettorale M5s, durante il lungo pomeriggio in cui Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi sono rimasti chiusi in una stanza a leggere una dopo l'altra le notizie che venivano fuori dalla riunione della Direzione Pd. L'intervista ...

Il Tweet di Trump : "Incontrerò il leader della Corea del Nord Kim Jong-un". Ma le sanzioni restano : L'annuncio dell'incontro arriva a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud Coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni. Le modalita' dell'incontro sono tutte ancora da definire, precisa la Casa Bianca

Il Tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini ha commosso il mondo del calcio : La morte di Davide Astori ha intristito l’intero mondo dello sport italiano. C’è stato però qualcuno che in questa serata di lutto ha pensato bene di criticare la scelta di Malagò di rinviare il turno di campionato in Serie A. Ebbene, a queste persone ci viene da rispondere in un solo modo, vale a dire mostrando il tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini. “Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora ...

Napoli - il Tweet - il ragù e la delusione. Per De Laurentiis una sconfitta da cancellare : Un risultato da cancellare in fretta. La sconfitta contro la Roma di ieri ha messo il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juventus, che deve recuperare la sfida casalinga con l'Atalanta. ...