Tuffi | Ucraina Open 2018 | super Italia Noemi Batki vince nella piattaforma 10m | tornano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nazionalena diimpegnata inper l’Diving Cup, dove per i colori azzurri stanno arrivando risultati di rilievo. Grande protagonista è: la piattaformista italo-magiara si è imposta oggi nell’individuale dai 10 metri, bissando così la vittoria arrivata ieri, con primato personale, nel sincro con Chiara Pellacani. Punteggio odierno di 311.10 perche davvero sta dimostrando un ottimo stato di forma. Fondamentale è stata anche la prova del trampolino 3 metri sincro al maschile: non è arrivata la vittoriana (secondo e terzo posto), ma si sono rivisti in gara Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini. Gli azzurri, fermi da diverso tempo a causa dell’infortunio di quest’ultimo, hanno chiusa in seconda piazza con 377.82 punti davanti ai connazionali Tommaso Rinaldi e Lorenzo Marsaglia (375.99). Queste tutte le medaglie ...