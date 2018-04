Trump vuole aumentare il pressing sulla Cina con i dazi

Salvini vuole fermare la guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico - ma come? : Ci sono almeno quattro opzioni militari, ma sono tutte o molto rischiose o poco efficaci: gli Stati Uniti ci stanno pensando The post Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico, ma come? appeared first on Il Post.

Dazi - Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare. La Cina : per ora trattativa impossibile : Le barriere commerciali " ha proseguito Trump " devono essere abbattute per incoraggiare la crescita economica in America e nel mondo. Non consentirò mai che pratiche ingiuste minino gli interessi ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...

Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi : Pari ad altri 100 miliardi di dollari l'anno The post Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Immigrazione - Trump vuole imporre ai giudici quote di espulsione - : Ogni anno dovranno risolvere almeno 700 casi per ricevere un giudizio "soddisfacente" sul proprio operato. La misura rientrerebbe in un pacchetto di provvedimenti allo studio del Dipartimento di ...

Trump vuole lasciare la Siria - Macron vuole mandare i soldati : C'è chi, come Emmanuel Macron, pensa di inviare soldati in Siria per proteggere i curdi, e chi, come Donald Trump, sta valutando di andarsene.La Francia va verso l'invio di soldati in Siria a protezione dei curdi, ha anticipato ieri a una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), ricevuta all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, che ha assicurato agli interlocutori "il sostegno della Francia". Al termine dell'incontro, una dei ...

Amazon - tonfo in Borsa : Trump vuole fargli pagare più tasse - : New York, 28 mar. , askanews, Donald Trump sarebbe 'ossessionato' da Amazon, a cui vorrebbe far pagare più tasse. Lo sostiene il sito Axios, citando cinque fonti che hanno parlato con il presidente ...

Trump vuole più tasse per Amazon - tonfo in Borsa : Donald Trump vuol far pagare piu' tasse ad Amazon che reagisce con un tonfo in Borsa. Secondo un rapporto di Axios per il presidente americano il colosso dell'e-commerce "sta uccidendo" il business ...

"Trump vuole espellere i diplomatici russi dall'America" : Potrebbe arrivare dall'America la prossima contromossa in risposta all'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia del Kgb russo, e della figlia Yulia. Dopo i fatti di Salisbury, per cui la Gran ...

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

McCabe - licenziato il n. 2 dell’Fbi : “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate” : Continua senza sosta il repulisti voluto da Donald Trump ai vertici delle principali istituzioni degli Stati Uniti. Jeff Sessions, segretario alla Giustizia da mesi in rotta con il presidente, ha licenziato l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe: l’accusa è quella di aver fornito notizie ai media e di aver ‘mancato di sincerità‘ in più occasioni, anche sotto giuramento. L’annuncio arriva a 48 ore dal pensionamento di McCabe, che ...

Il «terribile» accordo sul nucleare iraniano che Trump vuole cancellare : Il presidente Usa sul segretario di Stato silurato: «Mi stava simpatico ma su alcune cose non andavamo d'accordo. Io penso che l’intesa sul nucleare con l'Iran sia terribile, a lui andava bene. Io voglio cancellarla o rifarla, lui aveva idee diverse»...