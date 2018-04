Trump ordina ispezione finanze Poste | ' è mossa anti-Amazon'

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Siria - Trump e Macron : 'Coordinare una forte risposta comune' : I presidenti di Stati Uniti e Francia, Donald Trump ed Emmanuel Macron, hanno "condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria" e hanno concordato che "il regime di Assad deve ...

Usa - Trump ordina lo stop alla prassi del "cattura e rilascia" per i clandestini : Il presidente ha chiesto una lista dettagliata di tutte le strutture, comprese quelle militari, che potrebbero essere usate per detenere i clandestini

Trump raddoppia contro la Cina : ordina dazi su cento miliardi di import di Pechino : Donald Trump rilancia, anzi raddoppia sui dazi contro la Cina. Il presidente americano ha emanato ieri sera un ordine che istruisce l'Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca di preparare sanzioni su ben cento miliardi di dollari di importazioni cinesi identificando l'elenco dei prodotti necessari alla nuova offensiva...

Siria - stampa : Trump ha ordinato di preparare il ritiro delle truppe : Donald Trump ha ordinato ai capi militari americani di prepararsi al ritiro delle truppe Usa dalla Siria, anche se non ha ancora fissato una data. Lo rivela il Washington Post, citando un alto ...

Siria : Trump ha ordinato di preparare il ritiro

Strage Florida - Trump ordina bando a potenziatori armi - : "Dobbiamo fare di più per proteggere i nostri ragazzi" ha dichiarato il presidente. Dopo la sparatoria al liceo di Parkland un nuovo caso: un 18enne è stato arrestato dopo aver minacciato sui social ...

Trump ordina un Van Gogh ma gli propongono un WC d'oro Video : #Trump è stato oggetto di una vicenda molto curiosa che ha scatenato immediatamente l'ironia del web. Il Presidente americano e la Fist Lady Melania [Video] avrebbero desiderato un quadro di Van Gogh. Quando si ricoprono ruoli così importanti e ci si sente le persone più famose del mondo è abbastanza naturale avere pretese di questo tipo. Peccato che il museo a cui era stata formulata la richiesta abbia risposto negativamente: niente Van Gogh ...