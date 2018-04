Trump grazia Scooter Libby Dopo la nomina di Bolton altro mano tesa verso il

Usa - graziati clandestini.L'ira di Trump : 00.30 La California torna nel mirino del presidente Usa, Trump,per le sue politiche migratorie. Il governatore democratico Brown ha graziato 5 immigrati con precedenti penali evitando l'espulsione. Gli immigrati sono tra 56 graziati:a 14 è stata commutata la pena. Per Trump sono clandestini, in carcere per sequestro,rapina,maltrattamenti alla moglie, minaccia con con l'intento di terrorizzare e traffico di droga". Le grazie eliminano le ...